Fortnite: i supereroi Marvel torneranno dopo l’evento di Galactus?

Ora che Fortnite è lanciatissimo nella quinta stagione, in molti si stavano già chiedendo che fine hanno fatto i supereroi Marvel che hanno invaso l’isola del battle royale per tutta la scorsa stagione. Dopo l’evento di Galactus, infatti, sembra che l’obbiettivo di Epic Games sia quello di trasportare nel proprio mondo virtuale tanti altri personaggi direttamente prelevati da altri universi videoludici, ma non solo.

Dopo i già presenti Mando e il Bambino della serie TV The Mandaloria, e Kratos di God of War non sappiamo ancora se ci sarà nuovamente spazio per i personaggi Marvel, ma stando ad un indizio recente sembra che qualcosa si potrebbe muovere prima del previsto. A lasciare intendere qualcosa di nuovo è la stessa Marvel, che tramite un nuovo post pubblicato su Twitter ha voluto, in primis, ringraziare Epic Games per la collaborazione.

Thank you, @EpicGames, for teaming up with us to launch #FortniteNexusWar. And a huge thank you to all the Marvel fans who participated! pic.twitter.com/Jjb0mE3B3D — Marvel Entertainment (@Marvel) December 5, 2020

Oltre ai ringraziamenti, il post di Marvel ci lascia con un “ci rivedremo presto”, il che fa pensare che i supereroi (e i supercattivi) dell’universo fumettistico americano non hanno ancora finito con Fortnite. Ovviamente per il momento non sappiamo nient’altro, ma proprio grazie alla peculiarità della stagione 5, tra i cacciatori che arriveranno in futuro sull’isola del battle royale potrebbero apparire anche nuovi personaggi Marvel.

Quel che è certo per il momento, è che gli appassionati di Fortnite hanno apprezzato particolarmente la stagione 4 a tema Marvel, e anche per questo non è così improbabile che nel futuro prossimo ci ritroveremo di nuovo ad avere a che fare con alcuni di questi supereroi. Cosa ne pensate del recente messaggio pubblicato da Mavel? Quali altri supereroi vi piacerebbe vedere introdotti nel battle royale di Epic?

