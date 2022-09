Oggi, 18 settembre 2022, ha il via la stagione 4 del terzo capitolo di Fortnite. Come sempre, l’aggiornamento che a introduce nel gioco porta con sé grandi novità, sia dal punto di vista del gameplay che da quello dei contenuti. La modifica principale e più evidente è sicuramente quella del Cromo, tuttavia, gli sviluppatori hanno apportato cambiamenti anche sulle armi e sulla mappa.

Gran parte del gameplay per la stagione 4 di Fortnite, infatti, sarà influenzato dalla presenza del Cromo. Questa lega metallica è arrivata in abbondanza nel mondo di gioco e si appresta a stravolgere le regole ai quali i fan sono abituati. Infatti, il suo impatto non sarà rilevante soltanto nelle dinamiche di gameplay ma sarà fortemente radicato anche nella mappa di gioco e nelle armi. Per presentare questa novità, gli sviluppatori hanno deciso di realizzare un trailer cinematico che ne spiega le origini. Questo materiale si potrà utilizzare in svariati modi che includono l’attraversamento di pareti in stile Terminator, per colpire di sorpresa i nemici. Potremo inoltre ricoprirci di Cromo per diventare brevemente immuni ai colpi nemici, correre più velocemente e avere molti altri vantaggi in battaglia.

Per consentire ai giocatori di sfruttare al meglio il Cromo, la stagione 4 del terzo capitolo di Fortnite inserisce anche due nuove armi. Si tratta di una doppietta e di un fucile, entrambi funzionanti con il Cromo. La peculiarità principale è che queste armi partiranno da uno stato di “non comune” per poi aumentare la propria rarità in base al numero di uccisioni che faremo con loro. Si tratta decisamente di una sfida interessante per i giocatori.

Sotto l’aspetto della mappa, invece, la presenza del Cromo su tutta la superfice terrena di Fortnite porta allo spostamento di alcuni punti di interesse sul cielo. Di conseguenza, luoghi come Condo Canyon diventano Cloudy Canyon e, appunto, si spostano tra le nuvole.