Il crossover tra Dragon Ball e Fortnite è ufficiale e arriverà a breve. La notizia arriva direttamente tramite l’account Twitter ufficiale del gioco, che ha pubblicato un’immagine teaser la quale raffigura l’inconfondibile Shenron, il drago eterno. Il post riporta anche la celebre frase del drago, pronunciata dopo aver raccolto tutte e sette le Sfere.

Questo crossover non è del tutto una sorpresa. Il mese scorso, infatti, Hypex, noto leaker di Fortnite ha notato che il recente aggiornamento che ha aggiunto Indiana Jones e alcune armi ha anche lasciato un oggetto di scena in modalità creativa che sembrava esattamente una capsula della Capsule Corp. Hypex ha inoltre sottolineato che agosto sarebbe un ottimo momento per avviare un crossover di Dragon Ball. Dragon Ball Super: Super Hero, infatti, arriva il 19 agosto negli Stati Uniti e in Canada. Si tratta del 21° film di Dragon Ball, che mostra prevalentemente Gohan e Piccolo oltre a riportare personaggi interessanti come Cell e gli androidi.

Non sappiamo ancora cosa comporterà il crossover tra Fortnite e Dragon Ball. Potrebbe infatti trattarsi di un evento a tempo limitato in cui i giocatori devono collezionare le sette Sfere del Drago ed evocare Shenron per esprimere un desiderio. Oppure potrebbe semplicemente contenere una enorme quantità di oggetti estetici a tema Dragon Ball. Potenzialmente, questo update potrebbe contenere entrambe le cose ma servirà ancora del tempo per scoprirlo.

Il crossover tra Fortnite e Dragon Ball, infatti, arriverà il 16 agosto 2023. Poco più di una settimana da attendere per vedere questo nuovo contenuto per uno dei battle royale più giocati di tutti i tempi. Nel frattempo, in casa Epic Games, si fanno le prove per quello che sembra un vero e proprio metaverso. Proprio in queste ore, infatti, il battle royale è stato utilizzato come mezzo per trasmettere i campionati di Rocket League.