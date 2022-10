Fortnite è pronto per il periodo più spaventoso dell’anno. In occasione di Halloween, infatti, anche quest’anno il titolo di Epic Games è pronto a dare il via al Fortnitemares 2022. Durante l’evento, gli sviluppatori inseriranno nuove missioni, nuove modalità e, soprattutto, molte nuove skin per i nostri personaggi. Alcune di queste sono state mostrate in un breve trailer che introduce l’evento di ottobre.

Come i fan sapranno ormai bene, praticamente ogni personaggio appartenente alla cultura pop ha fatto la sua comparsa su Fortnite. Eppure, gli sviluppatori sono riusciti a trovare ancora qualcosa da aggiungere in vista del Fortnitemares 2022. Tra le nuove skin mostrate nel trailer, infatti, vediamo Ash, protagonista del cult horror di Sam Raimi Evil Dead, e Summer dell’amata serie Netflix, Rick & Morty. Quest’ultima, inoltre, è circondata da una folta schiera di Mr. Miguardi, personaggi ricorrenti della serie animata che hanno saputo farsi amare nel corso delle stagioni.

L’aggiunta su cui il trailer del Fortnitemares 2022 focalizza maggiormente l’attenzione, tuttavia, è proprio la figura di Ash Williams. Il personaggio, interpretato da Bruce Campbell sia nella saga cinematografica (potete acquistare il primo capitolo della trilogia su Amazon) che nella serie tv, viene mostrato intento a difendere un capanno con gli inseparabili motosega e fucile a canne mozze. Nel frattempo, Summer e i Mr. Miguardi sono intenti a fare festa con tanto di dj lupo alla console.

Fortnite darà il via al Fortnitemares 2022 proprio nella giornata odierna, 18 ottobre 2022, e proseguirà i festeggiamenti di Halloween fino al 1° novembre. Oltre alle skin, il gioco di Epic introdurrà anche diversi eventi a tema come la modalità Zero Build Horde Rush. Inoltre, potremo utilizzare una trasformazione in lupo mannaro e il ritorno dei Cube Monsters. Ottobre sarà sicuramente un mese ricco di impegni per tutti i fan del titolo di Epic Games.