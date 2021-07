Fortnite: in arrivo la Skin di un fenomeno sportivo

Giusto ieri pomeriggio vi abbiamo parlato dei primi segnali che stanno preannunciando le ultime novità in arrivo in Fortnite. Nello specifico, un utente ha scovato nella città di Chicago un particolare murales dedicato al titolo di successo Epic Games che rimanda alla data del 14 luglio. Gli appassionati hanno pensato per un po’ a cosa potesse riferirsi la street art, ma solo ora sembra che i dataminer siano riusciti a scoprire la prossima novità in arrivo nel popolare videogioco.

Stando alle prime avvisaglie che si possono trovare in rete, sembra molto probabile che la superstar dell’NBA Lebron James debutterà molto presto all’interno di Fornite. I noti dataminer Hypex e Shiina, in particolare, hanno affermato sui propri account Twitter che James verrà aggiunto come una delle prossime Skin della serie Icon, con il cestista statunitense che dovrebbe arrivare già con il prossimo aggiornamento del gioco.

A seguito di questa informazioni spuntata fuori dai dataminer, Hypex ha voluto aggiungere qualche dettaglio in più sull’arrivo di Lebron James nel gioco. I giocatori potranno guadagnare ricompense completando le missioni di King’s Bling. Completandole tutte, i giocatori avranno accesso a un dispositivo consentirà di personalizzare il livello dell’oro visibile negli oggetti che si possiedono.

LeBron James skin is coming next update! – Earn rewards by completing King's Bling quests

– Items become more gold as you complete quests! Unlock a custom goldness slider when all quests are complete! https://t.co/HV3M0byBXD — HYPEX (@HYPEX) July 5, 2021

L’arrivo di Lebron James sembra quindi molto vicino e probabile, soprattutto se a dare l’informazione in anticipo sono i vari dataminer, i quali raramente sbagliano in casi come questi. Oltre a questi indizi, l’arrivo della stella dell’NBA coinciderebbe anche con l’uscita del nuovo Space Jame A New Legacy, il nuovo blockbuster cinematografico che vede nel cast proprio lo stesso James. Chissà se oltre al cestista americano non vedremo anche un vero e proprio crossover tra Fortnite e l’iconica saga di Space Jam.