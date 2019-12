Fortnite in futuro sarà molto più di un semplice gioco secondo il CEO di Epic Games

Tra i fenomeni più dirompenti degli ultimi anni a livello videoludico a prendersi il primo posto è sicuramente Fortnite. Il titolo di Epic Games, uscito inizialmente in sordina come esperienza PvP e solo successivamente salito agli onori delle cronache mondiali come battle royale, ha infatti negli ultimi due anni infranto una serie impressionante di record.

Questo grande successo non accenna però minimamente a volersi fermare e, anzi, Tim Sweeney, CEO e fondatore di Epic Games, ha dei piani decisamente ambiziosi per la sua gallina dalle uova d’oro.

Fortnite is a game. But please ask that question again in 12 months.

