Fortnite: Infinity Blade rimossa dal gioco a tempo indeterminato, le scuse di Epic

Come sicuramente saprete, di recente Epic Games ha introdotto una nuova arma mitica all’interno di Fortnite: l’Infinity Blade. Si tratta di un’arma dalla potenza fuori scala e i fan si sono subito lamentati, sopratutto in seguito al suo inserimento nel torneo con montepremi da 1 milione di dollari. Come vi avevamo detto, tramite un successivo aggiornamento l’arma era stata depotenziata, ma in modo molto limitato.

Epic Games aveva difeso la propria visione con forza, affermando che gli oggetti mitici erano proprio pensati per cambiare le carte in tavola e costringere i giocatori ad adottare nuovi approcci alle situazioni di gioco più classiche. Pareva quindi l’inizio di una nuova era per Fortnite.

Invece no. Epic Games ha annunciato tramite Twitter che l’arma è stata rimossa, per ora, e che rivaluterà il proprio approccio agli oggetti mitici. Possiamo vederlo qui sotto.

Heya folks,

We messed up and rolled out the Infinity Blade overpowered / without good counters, especially in the end game.

The Infinity Blade has been Vaulted and we are re-evaluating our approach to Mythic items.

Thanks for calling us out on this!

— Fortnite (@FortniteGame) December 14, 2018