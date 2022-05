Come da tradizione il martedì è un giorno molto importante per tutti gli appassionati di Fortnite. Si tratta di un momento fondamentale per la comunicazione di Epic Games, ma anche una giornata ricca di novità grazie ai vari aggiornamenti dedicati che vengono rilasciati. Con la patch di questa mattina, i fan del battle royale targato Epic possono godere di una serie di novità, compreso un countdown relativo alla prossima stagione del gioco.

Con l’aggiornamento di oggi sappiamo quando il Capitolo 3 Stagione 2 volgerà al termine. Non ci sarà da attendere troppo, e a confermarlo c’è sia il nuovo countdown apparso nel gioco che un dispositivo apocalittico che dovrebbe attivarsi durante l’evento di fine stagione. Sapevamo che la nuova stagione di Fortnite sarebbe partita nel corso dei primi giorni di giugno, ma grazie alle recenti novità adesso abbiamo un’ennesima conferma.

Manca ancora una data precisa ma Epic Games ci ha abituati a far passare poco tempo dall’evento di fine stagione all’inizio di una nuova. Quel che è certo è che dopo l’ultimo grande evento avvenuto lo scorso dicembre, ci stiamo avvicinando sempre di più a un qualcosa di molto grosso che accadrà all’interno del mondo di Fortnite, e qualsiasi cosa sia sarà strettamente legata al nuovo dispositivo apparso nella mappa.

Ci siamo quasi quindi. Stando al countdown apparso in Fortnite mancano circa 17 giorni per concludere al meglio la stagione attuale, completare tutte le sfide e ottenere le varie ricompense disponibili all’interno dei vari Battle Pass. Cosa vi aspettate dal nuovo evento di fine stagione?