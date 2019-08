Fortnite, gli item della modalità Battle Royale arriveranno su Save the World

Grandi notizie per i fan di Fortnite: a breve in Save the World arriveranno i vari item presenti nella modalità battle royale del titolo di Epic Games.

Grandi notizie per i fan del titolo di Epic Games: come rivelato dalla software house stessa diversi item della modalità battle royale arriveranno infatti su Save the World, il PvE di Fortnite. A fare il grande salto, dopo quello dei balletti nelle scorse settimane, sono questa volta i vari picconi. Lo sbarco, attualmente previsto con la patch 10.20 della prossima settimana, non sarà fortunatamente però unilaterale. Anche tutti i vari picconi sbloccati dai giocatori in Save the World faranno infatti il percorso inverso e arriveranno sulla modalità più popolare di Fortnite. A quanto pare tale salto non sarà però completamente indolore e Epic Games ha già individuato alcune problematiche che saranno inizialmente presenti: Selezionando uno stile per il piccone sarò visualizzato nell'armadietto il modello standard e non quello scelto. Tale problematica non si rifletterà però in partita, quando ad essere mostrato ed utilizzabile sarà invece il piccone prescelto

Il Piccone con Emblema utilizzerà l’icona ed il colore scelti dal giocatore in battle royale e non in Save the World

Non tutti i picconi reattivi avranno le stesse caratteristiche in Save the World . Epic Games deve ancora studiare singolarmente ogni singolo item e verificare quali comportamenti peculiari possono essere effettivamente trasportati nel PvE del titolo.

Se un giocatore fa partire la partita nei primi 5 secondi del conto a rovescia potrebbe trovarsi con il piccone standard in gioco. Che ne pensate di questa notizia, siete contenti che gli item della modalità battle royale di Fortnite arriveranno anche su Save the World? Giocate alla modalità originale del titolo di Epic Games?