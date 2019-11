Fortnite: Jarvis lascia la villa a Los Angeles per tornare nel Regno Unito

Il noto streamer di Fortnite Jarvis del clan FaZe ha affermato di volersi prendere una pausa tornando nella sua casa nel Regno Unito.

Jarvis, il noto streamer di Fortnite bannato a causa di alcuni cheat che ha usato su un proprio profilo secondario, ha caricato un video di scuse in lacrime la scorsa settimana; dicendo ai suoi oltre due milioni di follower di essere stato bandito a vita dal Battle Royale di Epic Games.

In questi ultimi giorni, lo streamer del gruppo FaZe, ha caricato un ennesimo video per annunciare ciò che farà nel prossimo futuro, dichiarando: “Staccare per prendere una pausa non sarà facile, ma so che è la cosa giusta da fare. Sto tornando a casa per stare un pò con la mia famiglia e riflettere su ciò che è più importante per me nella vita e su quello che farò in futuro.”

Nell’ultimo video lo streamer ha menzionato di essere cresciuto con sua madre, che vive in una zona di Oxted, nel Surrey, in regno Unito. Il giocatore ha poi dichiarato: “Ho vissuto la maggior parte della mia vita con mia mamma, mia nonna e i miei fratelli. Ero un bambino abbastanza normale, tranquillo e timido. Ma tutto è cambiato un Natale quando Frazier e io abbiamo ricevuto la nostra prima PlayStation.”

Jarvis non ha mai imbrogliato in un partita competitiva di Fortnite, ma è stato comunque bannato dal gioco per il caricamento di alcuni video in cui ha utilizzato i cheat di auto mira in un su un suo secondo account alternativo. Pensate che Epic Games sia stata troppo dura con lo streamer? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.