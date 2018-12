Fortnite: la modalità Creativa è stata mostrata ufficialmente

Fortnite otterrà una nuova modalità sandbox chiamata “Creativa” a partire dal 6 dicembre: questo è l’annuncio ufficiale di Epic Games. Proporrà un’isola separata dal resto dell’opera dove i giocatori possono definire liberamente il design e gli elementi presenti.

Epic ha descritto questa novità, nel proprio blog, nel seguente modo:

“Progettate partite, gareggiate sull’isola, inventate nuovi modi di sfidare gli amici e costruite il Fortnite dei vostri sogni. Tutto avverrà sulla vostra isola privata, dove ogni progresso viene sempre salvato.”

Nel video che vi proponiamo qui sotto, con sottotitoli italiani selezionabili, i creatori del gioco spiegano che è possibile avere accesso in anticipo se si possiede il Pass di Battaglia. In caso contrario, la data di partenza è il 13 dicembre.

Veniamo inoltre informati che non si tratta di una versione definitiva: ci saranno costanti aggiornamenti per mantenere il gioco fresco e in continuo ampliamento. L’annuncio sembrava pianificato per i The Game Awards 2018, ma un leak di uno dei YouTuber coinvolti nelle prove della modalità ha probabilmente costretto il team ad anticipare i tempi.

Cosa ne pensate di questa versione sandbox e creativa di Fortnite? È di vostro interesse o pensate che non sia un’aggiunta utile per la Settima Stagione del Battle Royale di Epic Games?