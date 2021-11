Fortnite: la prossima collaborazione sarà con Matrix

In questi giorni gli appassionati di Fortnite e di Naruto hanno un motivo in più per incontrarsi nell’isola del battle royale di Epic Games. Con il nuovo crossover che vede i ninja creati da Masashi Kishimoto, i fan di questi due mondi apparentemente così distanti stanno passando ore di divertimento insieme. Ma come ben sappiamo i dataminer sono sempre all’opera per scovare importanti novità e nuovi crossover.

Nemmeno il tempo di godere al massimo tutte le novità a tema Naruto aggiunte in Fortnite, che uno dei dataminer più popolari e affidabili avrebbe svelato uno dei prossimi crossover nel titolo Epic Games. Si tratterebbe di una collaborazione con Matrix, la nota saga cinematografica che sta per tornare al cinema dopo quasi vent’anni con un quarto attesissimo capitolo.

Secondo il dataminer, in questo crossover dovrebbero debuttare in Fortnite le skin di due personaggi iconici di Matrix, ovvero Neo e Trinity. Non sappiamo altro al momento, e non conosciamo se il design di queste prossime skin a tema Matrix si rifaranno alla prima trilogia degli anni 2000 o se il tutto verrà ripreso dal quarto capitolo in arrivo sul grande schermo nei primi mesi del 2022.

According to the same sources: A Fortnite x Matrix collab (Neo & Trinity) is planned for the second half of December. pic.twitter.com/VdEkgTwyGg — HYPEX (@HYPEX) November 18, 2021

Oltre a questo non si conoscono i tempi di rilascio di questo nuovo crossover, ma di solito i dataminer arrivano parecchio in anticipo e difficilmente hanno sbagliato le anticipazioni. Nonostante questo, vi consigliamo di avere pazienza perchè al momento manca ancora una qualsiasi ufficialità da parte di Epic Games.