Fortnite: la prossima collaborazione sarà con un recente blockbuster d’autore

L’universo di Fortnite è costantemente in espansione e sempre più collaborazioni si aggiungono al popolare titolo targato Epic Games. Ora, stando ai soliti dataminer, è stata scovata una delle prossime novità in arrivo sull’isola del battle royale.

Quel che è apparso online in queste ora ci mostra una delle prossime schermate di caricamento di Fortnite, la quale ci anticipa una nuova collaborazione con il recente blockbuster cinematografico Dune, diretto da Denis Villeneuve.

Come possiamo vedere dallo screen apparso in rete in queste ore, i protagonisti di questa collaborazione saranno proprio Paul Atreides e Chani, interpretati nel recente Dune rispettivamente da Timothée Chalamet e Zendaya.

GOOD MORNING EVERYONE – A DUNE COLLAB GOT DECRYPTED 40 MINUTES AGO!!! pic.twitter.com/0c8fcR251y — Shiina 🎃 (@ShiinaBR) October 18, 2021

È possibile che questi contenuti vengano rilasciati in uno dei prossimi aggiornamenti, insieme a una serie di Skin sui personaggi di Dune, anch’esse già emerse online sempre grazie alle scoperte dei dataminer.