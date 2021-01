Fortnite: la Stagione 5 sarà il preludio al Capitolo 3?

Siamo nel bel mezzo della Stagione 5 di Fortnite, e mentre i giocatori si stanno divertendo ad accogliere tutti i nuovi personaggi aggiunti da Epic Games, c’è chi già inizia a pensare a quale sarà il futuro del battle royale. Al momento Epic è concentrata nel rilasciare nuovi contenuti e aggiornamenti, e non si è ancora pronunciata ad una possibile Stagione 6 e ai temi principali che ruoteranno attorno ad essa.

C’è anche chi, però, sembra essere convinto che una stagione 6 non ci sarà, bensì si passerà direttamente a Fortnite Capitolo 3. Questo pensiero è uscito dalla bocca di SypherPK, uno degli streamer e youtuber di maggiore successo tra i giocatori del battle royale di Epic. Secondo il creatore di contenuti, l’attuale Stagione 5 non sarà seguita da una sesta, ma porterà inevitabilmente al passaggio a Fortnite Capitolo 3.

Quella che per il momento è una pura speculazione è stata la protagonista di uno dei recenti video pubblicati su YouTube da SypherPK. Il primo capitolo del battle royale è durato 24 mesi, mentre il secondo attualmente in atto sta andando avanti ormai da 18 mesi e se Epic vorrà arrivare alla decima stagione si andrebbe avanti fino al 2023, rimanendo sempre all’interno del Capitolo 2; un lasso di tempo eccessivo secondo il creatore di contenuti.

SypherPK ha poi messo in mezzo l’agente Jonesy, facendo notare come sia cambiato nel corso della stagione e di come sembri che si stia trasformando nel Jonesy predefinito che abbiamo visto all’inizio del battle royale. Il tutto rimane ancora solo una teoria, dato che Epic Games non ha ancora mai parlato di una Capitolo 3 in arrivo a breve. Certo che se il tutto accadrà, aspettiamoci un grande evento epocale come quello del buco nero che sancì l’inizio del secondo capitolo di Fortnite. Cosa ne pensate di queste speculazioni sul titolo Epic?