Fortnite: la Stagione 6 sarà a tema DC Comics?

Ormai ci siamo, il prossimo 15 marzo potremo salutare la Stagione 5 di Fortnite, una delle più promettenti fino ad ora. Sebbene Epic Games non abbia ancora ufficializzato una data per il lancio della sesta, i dataminer e tutti gli insider del battle royale free-to-play stanno cominciando a speculare come non mai. Diversi giorni fa abbiamo parlato di un ipotetico torneo competitivo in programma, probabilmente dal vivo nonostante la pandemia da coronavirus che ha colpito il mondo intero.

La Stagione 5 è stata soprannominata da molti “quella con più crossover”. Effettivamente abbiamo potuto vedere una quantità enorme di skin provenienti da qualsiasi universo. Siamo passati dai supereroi Marvel fino ad arrivare alle squadre di calcio dei migliori campionati internazionali, per poi passare a film pluripremiati come Alien. Stando a diverse informazioni apparse su Twitter, sembrerebbe che la Stagione 6 sarà a tema DC Comics.

Stando alle parole di Donald Mustard, membro di Epic Games, all’interno del battle royale si potranno verificare delle situazioni presenti in Batman. Nonostante siano solo delle speculazioni molti hanno pensato che ci saranno avvenimenti che richiameranno ai fumetti DC, e quindi ai suddetti supereroi, un po’ come avvenuto con quelli Marvel. Sia chiaro, in Fortnite sono presenti l’uomo pipistrello, Aquaman, Joker e tanti altri, mancano però all’appello personaggi davvero importanti come Superman, oppure Wonder Woman e sicuramente la Stagione 6 non sarà totalmente incentrata su di loro. Insomma, ad oggi non si sa molto di questa nuova Stagione, ma secondo diverse informazioni il nuovo Pass Battaglia potrebbe avere come protagonisti gli eroi della casa editrice statunitense fondata nei primi anni ’30.

Some information about the Batman comics:

The timeframe in which the comics will be released is concurrent with the events happening on the island at that time!

This means that there will always be things happening on the island in Season 6 that you can also see in the comics!

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) March 7, 2021