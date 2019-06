Fortnite, un leak ha svelato una nuova modalità a tempo

Un ulteriore leak ha svelato la prossima modalità a tempo limitato in arrivo su Fortnite, il battle royale di Epic Games.

Come sapranno molto bene i fan di Fortnite, il battle royale del momento, è continuamente contraddistinto da due fenomeni ben distinti. Il primo è il grande supporto che Epic Games continua a dare alla propria creatura e il secondo è il grandissimo numero di leak e dataminer che lo riguarda.

Uno degli utenti più attivi su tale fronte è sicuramente Lucas7Yoshi che è riuscito questa volta a estrarre dei dati su una nuova modalità a tempo: Horde Rush. Tale evento, come facilmente deducibile, vedrà il ritorno nel battle royale dei fastidiosi ed agguerriti bruti di Salva il Mondo. Il leak parla inoltre anche di una sorta di boss finale ma non rivela la data in cui Horde Rush sarà disponibile. Dubitiamo comunque manchi troppo al lancio di tale modalità a tempo.

"Horde Rush" LTM Challenges: pic.twitter.com/JAw8VFPsqf — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks & News (@Lucas7yoshi) June 6, 2019

Insieme alla modalità a tempo sono inoltre state svelate anche le relative sfide, con tanto di premi.

Completa almeno 7 sfide dell’evento

Elimina 500 membri dell’orda con colpi alla testa

Elimina 20 Poison Fiends o Exploding Brutes da almeno 5 metri di distanza

Colleziona 10 moltiplicatori di punteggio

Fai 5000 danni agli obelischi di spawn

Elimina con la tua squadra cinque Gold Brutes

Vinci un match senza venire eliminato

Vinci con un punteggio minimo di 50k/100k/150k/200k (4 fasi distinte)

Un’elenco sicuramente lungo da portare a termine ma, almeno sulla carta, non troppo impegnativo. Pronti a sfidare la terribile orda in arrivo sul tanto chiacchierato Fortnite?

Che ne pensate del ritorno dell’orda nel battle royale di Epic Games? Siete contenti di questa modalità a tempo limitato se effettivamente confermata?