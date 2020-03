Fortnite Stagione 2: le sfide della Settimana 6 svelate da un leak

Con l’arrivo della versione 12.21 di Fortnite Stagione 2, abbiamo visto arrivare alcune importanti novità come le nuovissime Gold Skin oltre a alle classiche correzioni per risolvere alcuni bug e problemi tecnici relativi principalmente a Fortnite Battaglia Reale e alla modalità Rissa a Squadra.

Nelle ultime ore, grazie a un leak di un dataminer, sono state scoperte e rese pubbliche alcune importanti novità. Ci riferiamo ovviamente alle sfide della Settimana 6 della Stagione 2 di Fortnite Battaglia Reale. Prima di elencarvele tutte, vi informiamo che verranno rese disponibili domani 26 marzo 2020, alle ore 15:00 del pomeriggio.

Qui di seguito l’elenco completo di tutte le sfide della Settimana 6 in arrivo:

Cerca forzieri a Fattoria Frenetica o Foschi Fumaioli (0/10)

Infliggi danni ad altri giocatori utilizzando un fucile d’assalto (0/1000)

Cerca un forziere entro 10 secondi dopo l’atterraggio dal Battle Bus (0/10)

Infliggi danni ai nemici mentre sei a bordo di un Cioppa (0/200)

Pesca un’arma, una lattina e un pesce (0/1)

Elimina avversari allo Yacht o a Borgo Bislacco (0/5)

Distruggi cucce per cani (0/3)

Assorbi danno con una granata esca (0/100)

Balla a Lake Canoe, Camp Cod e Rainbow Rentals (0/1)

Utilizza i vapori di Foschi Fumaioli e una zipline, poi entra in una passaggio segreto in una sola partita (0/10)

Vi ricordiamo che completando le 10 sfide in questione otterrete punti XP, mentre per quanto riguarda le sfide di Deadpool e Maya bisognerà attendere almeno fino alla fine delle prossima settimana, quindi non preoccupatevi, avremo modo di parlarne spiegandovi tutti i dettagli tra qualche giorno. Cosa ne pensate delle nuove sfide? Vi getterete anche voi nella mischia per completarle tutte? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo come sempre a continuare a seguire le nostre pagine relative a Fortnite Stagione 2 per tutte le prossime novità in arrivo sul battle royale di Epic Games.