Fortnite Stagione 2: un leak rivela alcune sfide della settimana 7 e 8

Con l’arrivo del nuovo aggiornamento di Fortnite 12.30 , i dataminer si sono da subito attivati per analizzare approfonditamente il codice sorgente della stessa patch, e difatti nelle ultime ore sono state pubblicate le prime novità riguardanti le Sfide della Settimana 7 e 8. Da come potete vedere voi stessi più giù, l’elenco non è completo ed inoltre potrebbe essere anche soggetto a modifiche prima dell’annuncio ufficiale.

Per il momento i dataminer sono riusciti a svelarci i nomi di solo 4 sfide della Settimana 7, che vi ricordiamo inizierà a partire dal prossimo 2 aprile, mentre le sfide della Settimana 8 cominceranno dal prossimo 9 aprile 2020.

Qui di seguito l’elenco delle prime scoperte dei dataminer inerenti alla Settimana 7:

Cerca forzieri all’interno delle basi spia

Infliggi danni usando mitragliette o pistole

Raccogli 75 frammenti di vario materiale entro 60 secondi dall’atterraggio del Bus.

Nasconditi in una scatola di cartone nella fabbrica di scatola

Ecco i nomi delle prime 3 sfide trapelate riguardanti la Settimana 8:

Cerca forzieri nei luoghi storici

Sconfiggi gli avversari a 15 metri usando le mitragliette

Trova la Spada di Skye

Vi ricordiamo che l’elenco in questione non è ancora completo, e molto probabilmente nelle prossime ore sarà destinato a crescere per entrambe le sfide della Settimana 7 e 8. Inoltre, non siamo ancora a conoscenza se con l’inizio della Settimana 7 saranno pubblicate le attesissime Sfide di Deadpool, inerenti alla skin del personaggio Marvel. Molto probabilmente, sempre secondo i rumor, quest’ultime saranno rivelate solo per la metà di aprile.

Prima di lasciare questa pagina, vi consigliamo di dare un’occhiata alle novità introdotte con l’aggiornamento 12.30 per Fortnite Stagione 2, che hanno visto il ritorno dei Dungeon che saranno disponibili a partire dal 5 aprile. Come sempre, dovremo combattere mostri, evitare trappole e ottenere eroi e armi lungo la via.

Vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le eventuali prossime notizie relative al battle royale di Epic Games.