Fortnite: l’elicottero continua a spostarsi in cerca di qualcosa

Lo strano elicottero che ormai da due settimane è comparso in Fortnite, continua a spostarsi in cerca di qualcosa. Cosa sarà?

I giocatori più attivi di Fortnite avranno sicuramente notato l’elicottero che ormai da un paio di settimane sorvola la mappa di gioco. A quanto pare, il velivolo continua a spostarsi, senza avere un obiettivo ben preciso. Sta cercando qualcosa o qualcuno?

Fortnite Insider ha svolto addirittura un calcolo legato all’elicottero, il quale si è spostato quindici volte in totale, cercando, nel contempo, di mantenere sempre una traiettoria circolare intorno a Loot Lake. Il caso vuole che proprio in quel punto era presente uno scavo che successivamente rivelato un bunker, scoperto dalla community.

Sempre secondo Fortnite Insider, è proprio li che Rovina sorgerà. Ma chi o cosa sarebbe questo “Rovina”? Qualcosa o qualcuno di cui ancora si sa ben poco ma che Donald Mustard, director di Epic Games e del gioco, ha definito come il compagno del Prigioniero, un bracco destro in pratica e questo non può che far accrescere la curiosità dei fan del battle royale Epic.

È possibile dunque che l’elicottero stia cercando proprio questo “Rovina”? Oppure il velivolo sarebbe in cerca del cubo che si era del lago? Una cosa è sicura, lo sapremo presto. Voi cosa ne pensate? Cosa potrebbe essere? Nel frattempo potete leggere tutte le novità in arrivo nell’aggiornamento 8.30 attraverso questo link.