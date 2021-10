Fortnite: l’incubo 2021 è il nuovo evento di Halloween! Ecco le novità in arrivo

Oggi è un giorno molto importante per gli amanti di Fortnite, dato che sono in arrivo una serie di novità a tema Halloween con il nuovo evento stagionale L’Incubo 2021. Il tutto è stato annunciato qualche momento fa insieme a una serie di contenuti a tema che terrorizzeranno gli appassionati.

Con il nuovo aggiornamento, molti degli eventi in atto sull’isola del battle royale arrivano ad un momento topico. Ora i cubi sono arrivati al centro della mappa e stanno formando la Convergenza, una nuova struttura alquanto misteriosa.

Questo ha portato anche all’arrivo della Regina dei Cubi e dei suoi Custodi, delle Apparizioni inquietanti e oscure, con tentacoli spettrali che ti trascinano direttamente nel ViceVerso per affrontare i mal capitati nel loro territorio natale.

Oltre a questo i giocatori troveranno in Fortnite anche delle nuove armi, come la Falce ViceVerso, la Scopa da strega e il Lanciarazzi a zucche, la nuova modalità a tempo limitato Scatto dell’Orda e il ritorno di Ariana Grande in versione Cosmonauta.