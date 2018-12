Fortnite: l’Infinity Blade è stata nerfata, ma non nel modo in cui speravate

L’Infinity Blade è un’arma introdotta in questa stagione all’interno di Fortnite e, come vi avevamo raccontato, sta causando parecchi problemi. Si tratta di un’arma estremamente sbilanciata, in grado di donare una resistenza e una potenza d’attacco incredibile a chi la possiede, rendendolo una macchina da guerra quasi impossibile da fermare.

I fan hanno reagito negativamente a questa novità richiedendo un cambiamento. Be’, è arrivato, ma probabilmente non si tratta di ciò che i giocatori desideravano. A partire dall’aggiornamento 7.1.0, chi utilizza la spada perde la possibilità di raccogliere materiali e costruire strutture. Epic infatti afferma:

“Quando abbiamo creato l’Infinity Blade, l’obbiettivo era di proporre un’arma con un innato rischio per bilanciare le grandi capacità che dona: l’abilità di raccogliere e costruire rimuove una parte del rischio. Abbiamo quindi deciso di impedire al possessore della spada di farlo: speriamo che ciò renda l’Infinity Blade rischiosa ma al tempo stesso soddisfacente da utilizzare.”

Il problema, però, sembrerebbe diverso. Tramite Reddit, infatti, scopriamo che i giocatori vorrebbero semplicemente che l’arma sia inserita in un proprio evento limitato e che quindi le persone possano scegliere di giocare senza di essa, come era successo con il Guanto dell’Infinito lo scorso anno.

Inoltre, Epic specifica qual è la propria visione sulle armi mitiche.

“La presenza di oggetti Mitici nel gameplay fornisce un grado di interazione superiore ai normali oggetti Leggendari. Per noi, questo significa cambiare il modo in cui l’opera viene giocata da coloro che utilizzano quell’oggetto. L’aggiunta di oggetti in questo tier fornisce nuovi e incredibili modi per interagire con la mappa e dare una scossa alle partite nelle modalità classiche.”

Per quanto si possa comprendere il punto di vista degli sviluppatori, rimane il fatto che una modifica di questo tipo nelle fasi avanzate di un torneo con un montepremi reale non è la migliore delle idee. Da quanto detto, in ogni caso, si capisce come le armi mitiche siano destinate a rimanere nelle modalità regolari.