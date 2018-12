Fortnite: l’Infinity Blade rovina il torneo da un milione di dollari

Sono passate circa 24 ore da quando Epic Games ha introdotto gli ultimi cambiamenti all’interno di Fortnite. Un tempo molto breve, ma sufficiente per unire l’intera community sotto una causa comune. Peccato che sia successo per i motivi sbagliati.

L’Infinity Blade è uno degli oggetti che possono essere raccolti nella mappa della modalità principale di Fortnite. Chi la possiede ottiene un vantaggio notevole: 200 punti salute, 200 scudo e l’abilità di fare grandi salti e infliggere 75 danni a ogni fendente. Ovviamente, tutti la odiano.

La spada ha completamente distrutto il bilanciamento del gioco e questo accade proprio durante il torneo stagionale del gioco: parliamo di un evento con un montepremi da un milione di dollari. L’Infinity Blade, inoltre, ha la capacità di annichilire in un colpo le strutture: ciò la rende un oggetto potentissimo, sopratutto nelle fasi avanzate delle partite. Possiamo vedere un esempio con il seguente tweet.

Considerando che i giocatori hanno speso settimane e settimane per poter anche solo qualificarsi al torneo, capirete che essere eliminati da un oggetto dalla potenza scorretta introdotto all’ultimo minuto non fa affatto piacere. Tramite Reddit possiamo vedere un esempio.

Anche lo scorso anno Epic aveva aggiunto un oggetto potentissimo, ovvero il Guanto dell’Infinito di Thanos: in quel caso però era relegato alla sua personale modalità a tempo limitato. La Spada invece dà vantaggi incredibili, soprattutto in modalità nelle quali la posizione di spawn della squadra è casuale: apparire nelle vicinanze del Picco Polare (posizione della Infinity Blade), significa poter eseguire per primi un gran numero di kill.

I problemi dell’update però non si limitano alla spada. Infatti i nuovi aeroplani presenti nel gioco sono stati sfruttati dai giocatori per tenersi fuori da guai, facendo solo finta di combattere mentre si attende che il cerchio si restringa. Possiamo vederlo qui sotto.

This is one of the dumbest things I have ever seen in a competitive game. There's like 9 planes all fake shooting each other looking like reavers from firefly.

Remove the plane in competitive.#WinterRoyale pic.twitter.com/DbWThELE0n

— Ballatw (@Ballatw) December 11, 2018