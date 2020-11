Fortnite: l’isola è a un passo dall’essere completamente distrutta?

In questo periodo le attenzioni di tutti gli appassionati di Fortnite stanno virando velocemente verso il futuro prossimo del titolo di Epic Games. Con una stagione 4 che ha regalato tantissimi contenuti molto apprezzati che sta per volgere al termine, la domanda più frequente di questi tempi pone l’attenzione su quello che il team di sviluppo avrà in serbo per i prossimi mesi. Alcuni indizi però, sono già davanti gli occhi di tutti.

Prima di pensare alla stagione 5 c’è da chiudere ciò che la stagione attuale di Fortnite ci ha fatto intuire fin dal primo giorno. Galactus, conosciuto anche come il Divoratore di Mondi infatti sta per abbattersi sull’isola del battle royale. L’evento dedicato a questo gigantesco villain sembra essere un qualcosa di epocale, ma stando a un dettaglio scovato in una delle ultime immagini ufficiali del titolo, il destino del mondo non è mai stato più incerto di così.

https://twitter.com/FortniteINTEL/status/1331292627837313025

Come è possibile vedere, all’interno dell’immagine promozionale dedicata al nuovo abbonamento Fortnite Crew, del quale potete trovare tutte le informazioni a questo nostro articolo, sarebbe nascosto un indizio decisamente poco felice per il mondo virtuale creato da Epic Games. Quello che appare è uno Zaino che sta attirando le attenzioni dei fan, il quale si mostra come un pianeta in fase di distruzione.

Secondo i primi pensieri degli appassionati, questo cataclisma non è altro che il preludio a ciò che verrà proposto ai giocatori nel prossimo grande evento. Come specificato da altri poi, la modalità con cui si sta distruggendo il pianeta nell’immagine ricalca molto bene il metodo di distruzione dei mondi di Galactus. In attesa di scoprire le reali sorti del mondo di Fortnite, cosa ne pensate di questo possibile indizio?

Fortnite | Guide e articoli utili