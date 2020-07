Fortnite: il livello dell’acqua scende ancora, ecco cosa cambia

L’evento Il Dispositivo ha letteralmente inondato una grossa parte dell’isola di Fortnite, rendendo inaccessibili molte delle aree che i giocatori del battle royale di Epic Games avevano imparato ad amare. Col passare del tempo però, il livello dell’acqua sta scendendo sempre di più, riportando in vita le zone che erano state inondate. In questi giorni sta succedendo di nuovo, con il livello dell’acqua che scende la mappa si modifica nuovamente di conseguenza.

La più grande novità di questo ennesimo cambiamento dell’isola di Fortnite, restituisce ai giocatori una area di gioco già conosciuta. Parliamo di Rapide Rischiose, una delle zone più datate che ci siano all’interno dell’isola creata da Epic Games come campo di battaglia della propria battle royale. Questa area torna quindi esplorabile anche a piedi, mentre nelle scorse settimane era raggiungibile solamente andandoci a nuoto.

The new water level minimap has just been decrypted! Here is a comparison of what has changed! pic.twitter.com/BLmigsHnSY

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) July 11, 2020