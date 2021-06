Fortnite: Loki il Dio dell’inganno arriva nel battle royale

All’interno di quello che possiamo tranquillamente definire come il metaverso di Fortnite, sono ormai tantissimi i personaggi provenienti dalla cultura pop. Tra supereroi Marvel, DC Comics, personaggi dei film, di serie TV, di serie animate, sono davvero infinite le possibilità che il gioco targato Epic Games ha dato nel corso di questi ultimi anni ai propri appassionati. Ora, i fan saranno in grado di prendere le sembianze anche di un altro popolare personaggio Marvel.

Dopo Iron Man, Hulk, Thanos e moltissimi altri, questa volta tocca a Loki essere la star assoluta del Pacchetto Crew di luglio 2021. Questo nuovo personaggio sarà disponibile per i membri della Crew di Fortnite dal prossimo 1° luglio dalle 2:00, ora italiana. Questo pacchetto includerà il costume Loki figlio di Laufey, il dorso decorativo Mantello di Loki, la bacchetta del destino, il piccone Scettro di Loki, il deltaplano Carro Chitauri e la schermata di caricamento Accoglienza di Loki.

Per presentare al meglio l’arrivo del Dio dell’inganno Marvel all’interno di Fortnite, Epic Games ha preparato un filmato ad-hoc che mette perfettamente in mostra la skin unica dedicata a questo personaggio. Ovviamente, lo stile del trailer dedicato a Loki ricalca tutto lo spirito scanzonato e coloratissimo del gioco di successo Epic Games, il tutto mischiato con una comicità molto vicina allo stile Marvel.

Anche se Loki non è propriamente un alieno, vi ricordiamo che la stagione corrente del titolo Epic sta affrontando la tematica extraterreste con tutta una serie di aggiornamenti tematizzati. Con l’arrivo di Loki arriva nel titolo un ennesimo personaggio Marvel, ma quali sono gli eroi o i villain che non sono ancora stati presi in esame da Epic Games che vi piacerebbe vedere nel battle royale in futuro?