Fortnite, rilasciata una skin dedicata a Major Lazer

Epic Games continua incessantemente a viziare i propri utenti, organizzando e proponendo sempre nuove collaborazioni con franchise e artisti sulla cresta dell’onda. Dopo gli eventi a tema Avengers, John Wick, Stranger Things e Nike tocca infatti ora a Major Lazer approdare su Fortnite.

Il celebre artista musicale non è però il primo della sua categoria ad ottenere l’onore di vedersi riprodotto all’interno del battle royale di Epic Games. Prima di lui era toccato infatti anche a Marshmello, che aveva addirittura tenuto un concerto a Parco Pacifico, una delle location del titolo.

Tomorrow, @MajorLazer is crashing the shop. Get ready for a new look, new moves, and new beats! pic.twitter.com/QqlWaPoLiy

— Fortnite (@FortniteGame) August 22, 2019