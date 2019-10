Fortnite, la mappa di gioco è stata risucchiata da un buco nero

Come ben saprete ha appena avuto luogo su Fortnite l’attesissimo evento conclusivo della Stagione 10 del titolo, conosciuto con l’altisonante nome di La Fine. Durante questa occasione Epic Games ha deciso però di spingersi decisamente oltre, orchestrando per gli innumerevoli giocatori del titolo uno show decisamente irripetibile.

Come raccontato dal nostro recap completo, che potete trovare comodamente qui, l’intera mappa di gioco di Fortnite, giocatori compresi, è stata risucchiata all’interno di un buco nero apparso dopo la tremenda collisione tra la cometa che aleggiava nei cieli del titolo e l’enorme sfera presente a Sponde del Saccheggio. Colpevole di tutto ciò sembra essere il Visitatore, con il misterioso personaggio che ha dato il via a questa serie di eventi lanciando un enorme razzo da Magazzino Muffito.

Tutto questo non ha però avuto effetti solamente nell’immediato ed ha anzi addirittura paralizzato l’intero titolo, che attualmente si trova bloccato nella schermata che potete osservare anche nel video qui sopra. Un grosso schermo nero, con al centro solamente il buco nero responsabile di tutta questa situazione. Lobby, dirette twitch e sito ufficiale di Fortnite: tutto riporta esclusivamente tale criptica ed intrigante immagine.

Sembrano quindi confermate le voci che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi e che vedrebbero una nuova mappa in arrivo sul battle royale. Niente Stagione 11 per il best-seller di Epic Games, ma bensì Fortnite Capitolo 2. Delle notizie davvero interessanti che, se confermate nelle prossime ore, certificherebbero una svolta epocale all’interno del celebre titolo.

Che ne pensate di questa notizie e di quanto sta avvenendo in questi momenti su Fortnite? Avevate mai vissuto in altri titoli esperienze analoghe e capaci di catalizzare nello stesso momento l’attenzione di così tante persone?

