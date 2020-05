Fortnite: ecco le mappe dei comandi utilizzate dai pro player per dominare le partite

Vi siete mai chiesti quali sono le mappe dei comandi utilizzate dai pro player di Fortnite? In questo articolo vi spieghiamo le varie impostazioni e i comandi utilizzati da celebri streamer e pro player del battle royale come Ninja, Tfue e Cloakzy. Come ovvio che sia, si tratta di impostazioni per mouse e tastiera visto che la maggioranza dei pro player di Fortnite giocano solo su PC.

Vi consigliamo di studiarvi molto bene le mappe dei comandi che vi mostreremo integralmente poco più sotto, e se dopo averle guardate vi rendete conto di volerle utilizzare interamente o in parte, sappiate che vi basterà andare nelle opzioni di gioco ed aprire il dettagliatissimo pannello dei comandi studiato da Epic Games. Ma ora non perdete altro tempo, e date un’occhiata alle impostazioni preferite di Ninja, Tfue e Cloakzy.

Mappa dei comandi – Ninja

Eccovi l’intera mappa dei comandi utilizzata dal famosissimo pro player:

Strumento raccolta: 1

Slot arma 1: 2

Slot arma 2: 3

Slot arma 3: 4

Slot arma 4: Z

Slot arma 5: X

Muro: Tasto del mouse 4

Pavimento: Q

Scale: Tasto del mouse 5

Tetto: Shift sinistro

Modifica/Edit: F

Usa: E

Mappa dei comandi – Tfue

Qui, invece, vi elenchiamo i vari comandi di gioco scelti da Tfue e utilizzati per giocare su Fortnite Capitolo 2:

Strumento raccolta: 1

Slot arma 1: 2

Slot arma 2: 3

Slot arma 3: 4

Slot arma 4: 5

Slot arma 5: 6

Muro: R

Pavimento: E

Scale: Q

Tetto: Tasto del mouse 5

Modifica/Edit: Tasto del mouse 4/ V/ rotellina del mouse verso l’alto

Usa: Rotellina del mouse verso il basso

Mappa dei comandi – Cloakzy

Infine, vi mostriamo le impostazioni scelte e utilizzate su Fortnite dal pro player Cloakzy:

Strumento raccolta: 1

Slot arma 1: 2

Slot arma 2: 3

Slot arma 3: 4

Slot arma 4: X

Slot arma 5: Z

Muro: Tasto del mouse 4

Pavimento: F

Scale: Tasto del mouse 5

Tetto: V

Modifica/Edit: G / Rotellina del mouse verso l’alto

Usa: E