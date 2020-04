Fortnite: la nuova mappa e la modalità Party Royale sono disponibili, ecco i dettagli

Nella giornata di ieri tutti i giocatori di Fortnite hanno potuto aggiornare il loro battle royale preferito alla versione 12.50. Nonostante tutti, gli sviluppatori non hanno stravolto totalmente l’opera con questo ultima patch settimanale ma, come vi abbiamo riportato proprio diverse ore fa, alcuni dataminer sono riusciti a spulciare per bene i dati di gioco trovando diverse novità interessanti, tra le quali anche una nuova mappa chiamata Papaya ed una nuova modalità denominata Party Royale. Epic Games ha così svuotato il sacco e, a poche ore dai leak, ha reso disponibile tale modalità di gioco.

Party Royale si tratta a tutti gli effetti, come lo suggerisce anche il nome, di una modalità incentrata solo ed esclusivamente sul divertimento, quindi tutte le armi sono assenti. Destinatata al gioco in cooperativa, con una serie di attività come il volo con deltaplano, partite di calcio e tanto altro ancora, Party Royale darà la possibilità a tutti gli appassionati di Fortnite di staccare da una partita ed un’altra cimentandosi in attività davvero stravaganti. Qui di seguito potete vedere l’intera mappa di gioco con attività annesse.

Dopo il pazzesco evento di Travis Scott che ha tenuti incollati all’incirca 27,7 milioni in tutto il mondo, Epic Games ha quindi deciso di cavalcare l’onda creando qualcosa di diverso, dai soliti combattimenti che ci ha abituati il titolo. Una modalità ed una mappa con attività annesse che sicuramente renderà felici tutti gli appassionati del battle royale per eccellenza.

