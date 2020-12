Fortnite: Master Chief si unisce al gioco ed è in buona compagnia

Ora che la stagione 5 di Fortnite ha preso il via, gli appassionati del battle royale di Epic Games Store hanno cominiciato ad esplorare le novità e le tematiche proposte da questa nuova stagione. Quel che colpisce più di tutto, è la possibilità di vedere uno dei più grossi crossover che il titolo Epic abbia mai proposto da quando ha ottenuto il suo successo. Il loop, infatti, ha già fatto aarrivare sull’isola Mando di The Mandalorian e Kratos di God of War.

In questi giorni i rumor di un nuovo cacciatore si sono fatti sempre più prepotenti, con alcuni dataminer che sono anche riusciti a scovare i primi indizi su un prossimo arrivo di Skin e veicoli dedicati all’IP di Halo. L’annuncio ufficiale è stato svelato proprio poco fa durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2020, dove abbiamo visto il trailer che ha presentato l’arrivo di Master Chief in Fortnite.

L’arrivo della nuova skin dedicata al leggendario Chief arriverà prima di quanto si potesse pensare. Infatti stando al trailer stesso, Master Chief sarà acquistabile già a partire dalla giornata di domani. Non sappiamo ancora con esattezza quanti V-Bucks costerà, ma potenzialmente il prezzo sarà identico a quanto visto con Kratos qualche giorno fa. Inoltre, ci teniamo a specificare che il trailer ha svelato anche due nuove “guest star” oltre il già citato Master Chief. A quanto sembrerebbe alla festa si uniranno Michonne e Daryl della saga di The Walking Dead. I due cacciatori di zombie arriveranno in Fortnite durante il prossimo 16 Dicembre.

Mentre ci godiamo questo nuovo annuncio legato alla nuova stagione di Fortnite, i The Game Awards 2020 ci hanno già regalato grandi annunci e di nuovi ne arriveranno nei prossimi istanti. Cosa ne pensate dell’arrivo di Master Chief, Daryl e Michonne all’interno del battle royale targato Epic Games? Quali altri personaggi provenienti dagli altri universi della cultura pop mondiale vi aspettate in arrivo sull’isola di Fortnite? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.