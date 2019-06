Fortnite: alcune meccaniche stanno per essere modificate?

Epic Games ha condotto un AMA rispondendo a molte interessanti domande su Fortnite svelando anche qualche possibile bilanciamento futuro delle meccaniche.

La macchina da soldi di Epic Games non si ferma mai e, tra contenuti aggiuntivi e nuove skin, il celebre battle royale della software house continua ad espandersi senza dare nessun segno di frenata. Se è quindi innegabile l’enorme supporto di cui gode Fortnite, decisamente interessante è anche il fatto del grande interesse volto da Epic Games alla community.

Attualmente infatti la software house sta rispondendo ad una lunga serie di domande da parte dei fan su Reddit. In un lungo AMA – Ask Me Anything – il celebre publisher sta difatti svelando alcune delle possibili prossime modifiche alle meccaniche del titolo, soprattutto per quanto riguarda i match competitivi di Fortnite.

Tra le molte domande che hanno trovato risposta alcune sono veramente degne di nota. La modalità arena, infatti, molto a breve riceverà un refresh che, a detta degli sviluppatori, aumenterà la qualità dell’esperienza competitiva. L’hype, ossia le ricompensa dei vari piazzamenti, sarà poi ottenibile anche attraverso dei brevi tornei senza premi monetari. I developer stanno inoltre considerando di inserire ulteriori modalità a livello competitivo come, ad esempio, un 2vs2.

Epic Games si è poi anche espressa per quanto riguarda le meccaniche più puramente di gameplay di Fortnite. Sebbene sia attualmente sotto costante osservazione, infatti, non sembra però destinato a sparire in tempi brevi il delay tra un colpo e l’altro di shotgun. Una controversa attesa, introdotta per un arma attualmente neanche presente all’interno del titolo. A subire probabilmente un depotenziamento nel corso dei prossimi aggiornamenti sarà invece l’arco, considerato troppo potente in certi frangenti.

Chiosa finale sul FOV: nonostante le tante richieste ricevute da diversi streamer Epic Games non ha al momento intenzione di ritornare sui propri passi e rintrodurre le risoluzioni cosiddette stretched. La software house dietro Fortnite non ha comunque chiuso del tutto la porta al ritorno di queste particolari risoluzioni.

Che ne pensate, Epic Games è sulla strada giusta?