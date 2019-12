Fortnite Mezz’Inverno: comincia l’evento natalizio ricco di regali

Siamo a un passo dall’inizio delle festività invernali e anche Fortnite si tinge di aria natalizia con l’inizio del nuovo evento Mezz’Inverno. Durante l’arco di tutto il periodo festivo il gioco di Epic Games si riempie di nuovi regali tematizzati, nuove sfide e molto altro ancora, ma andiamo a scoprire quali sono le novità e le aggiunte dell’evento.

Ogni giorno, per due settimane, i giocatori di Fortnite riceveranno dei regali. Questi pacchetti misteriosi apparterranno a due tipologie: i regali casuali, ottenibili nel capanno Crackshot e dove ci si potrà trovare al loro interno due costumi, due deltaplani, due picconi, due coperture, un’emote e molto altro, tutti esclusivi per l’evento festivo di Mezz’inverno. Mentre la seconda tipologia di regalo è ottenibile completando le sfide giornaliere che si troveranno all’interno di una calza appesa al caminetto che si andrà ad aggiornare ogni 24 ore.

I regali riscattabili tramite il capanno Crackshot saranno disponibili fino al giorno di natale, mentre per quanto riguarda le calze contenenti le nuove sfide giornaliere, continueranno a proporre contenuti fino ai primi giorni di gennaio 2020. Oltre a tutto ciò, l’evento Mezz’Inverno porterà con sé un sacco di armi fuori dal magazzino. Ogni giorno dal 18 dicembre al 2 gennaio i giocatori potranno trovare alcune delle loro MAT preferite come Taglia di Wick, Arsenale e molte altre.

Adesso che anche Fortnite è addobbato al suo meglio per festeggiare le vacanze natalizie agli appassionati non rimane che scartare i pacchetti regalo che ha proposto Epic Games per quest’anno. Cosa ve ne pare del nuovo evento natalizio di Fortnite? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.