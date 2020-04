Fortnite: 16.000 dollari di microtransazioni per delle skin, ex-star dell’NBA “derubata” dai figli

Incredibile quanto successo qualche gioro fa a Kendrick Perkins, l’ex giocatore di basket statunitense campione nel 2008 dell’NBA con i Boston Celtics si è trovato con il conto corrente prosciugato a causa di alcune spese pazze fatte dai figli su Fortnite Battaglia Reale. I suoi ragazzi hanno infatti speso un’ingente quantità di soldi per comprare molte Skin sul battle royale di Epic Games.

La scoperta è avvenuta mentre Kendrick Perkins ha dato la sua carta di credito alla cassiera, la quale gli ha comunicato più volte che la carta veniva rifiutata continuamente dal pos. Successivamente l’ex star dell’NBA è andato subito a controllare le transazioni della sua carta: “Sono andato a controllare le transazioni e ho scoperto che 16.000 dollari erano stati spesi su Fortnite”, ha riferito Perkins ai microfoni dell’emittente sportiva americana ESPN.

"I go to buy something, credit card declined … I got $16,000 worth of Fortnite bills on my credit card."@KendrickPerkins' kids went wild with Fortnite 😳 pic.twitter.com/OcQ20145B4

— ESPN (@espn) March 31, 2020