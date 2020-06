Fortnite: la mira assistita su PC è stata nerfata nuovamente, ecco i dettagli

Tutti gli appassionati di Fortnite saranno sicuramente al corrente del polverone di polemiche che la community del gioco ha aizzato contro Epic Games da diversi mesi ad oggi, a causa di diversi problemi che rendono la mira assistita dei controller sul PC troppo potente rispetto all’aim assist presente sulla versione del console del gioco.

Molti pro player famosi nello scenario streaming e competitivo di Fortnite, tra cui Ninja, Tfue e Bugha, lamentano lo svantaggio che i giocatori classici da PC muniti di mouse e tastiera hanno rispetto a coloro che utilizzano un controller, che avvantaggia e favorisce l’acquisizione rapida dei bersagli in special modo se questi utilizzano un monitor dalla frequenza di aggiornamento di 240hz. Ecco che Epic Games, reduce da tutte le lamentele, nell’ultima patch della scorsa settimana ha applicato un nuovo ed ulteriore nerf a questa meccanica, per cercare di riportarla “in linea” e mettere una pietra sul problema.

I'm kinda late, but aim assist got nerfed 10 hours ago: PullInnerStrengthHip -> from 0.6 to 0.45

PullOuterStrengthHip -> from 0.5 to 0.38

PullInnerStrengthAds -> from 0.7 to 0.52

PullOuterStrengthAds -> from 0.4 to 0.3 — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) May 29, 2020

L’applicazione del nerf non è stata comunicata direttamente da Epic, che da diverso tempo ormai non rilascia più alcuna patch note per indicare i cambiamenti e le modifiche del gioco: difatti, a comunicare tale modifica è stato il dataminer Hypex, dopo aver scovato le novità nascoste nei file di gioco. Come possiamo notare dai dati riportati nel suo post di Twitter, la mira assistita del controller su PC ha subito un depotenziamento sostanziale, riducendo i valori con cui questa acquisisce i bersagli in fuoco non mirato e in mira Ads.

Che questo sia il nerf definitivo per risolvere la questione? Difficile a dirsi, dato i nerf numerosi che la meccanica ha già subito in passato, che a quanto pare, sono serviti a ben poco. Per concludere, vi rimandiamo ai dettagli dell’evento di Fortnite Il Dispositivo, che si terrà a giorni: affrettatevi a partecipare, poichè i posti per accedervi sono limitati.