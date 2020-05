Fortnite mobile è un successo, raggiunte cifre da record grazie alle microtransazioni

Fortnite, il popolarissimo titolo sviluppato da Epic Games continua a macinare numeri esorbitanti. Il battle royale non rimane solamente uno dei videogiochi più giocati su PC e console, ma stando alle ultime statictiche pubblicate da Sensor Tower, il titolo sta facendo incetta di record anche sui dispositivi mobile dopo soli due anni dall’uscita. Questi risultati affermano con forza che il lavoro svolto da Epic aggrada ancora gli appassionati, sempre più numerosi e vogliosi di tornare spesso nel mondo sempre più vasto del titolo.

La recente indagine svolta e poi pubblicata da Sensor Tower ha avuto come soggetto proprio la versione mobile di Fortnite, la quale è attualmente disponibile sotto forma di free to play per dispositivi Android e iOS. Stando alle statistiche pubblicate, il titolo di Epic ha portato alla compagnia oltre 1 miliardo di Dollari solamente grazie agli acquisti in gioco tramite le microtransazioni.

Tutto questo accade all’interno alla modalità Battaglia Reale, l’esperienza di gioco proposta da Fortnite che è la più frequentata dagli oltre 350 mila utenti attivi sulla verione mobile del titolo. C’è da dire che il lungo periodo di quarantena ha sicuramente influito nel dare una mano a raggiungere tali cifre da record, facendo esplodere il gioco di Epic anche al di fuori dei confini del caming su PC e console.

Epic Games però non è solamente Fortnite, e dopo l’aver rilasciato gratuitamente GTA V sul proprio store digitale, i diversi problemi di sovraffollamento dei server della compagnia hanno causato qualche problema anche alla community del titolo free to play. Cosa ne pensate del successo di Fortnite anche su dispositivi mobile?