Fortnite, un datamine svela la nuova modalità a tempo limitato Infetto

La Stagione 2 di Fortnite si è evoluta nel migliore dei modi nel corso della sua durata, e ha aggiunto tante piccole novità. Abbiamo assistito all’evolversi della storyline con la battaglia delle Agenzie Ombra e Spettri con il complotto per tradire Midas, per poi proseguire con le collaborazioni con Deadpool e la serie TV americana Punk’d.

Con l’ultimo aggiornamento v12.40, il dataminer FortTory ha scoperto una nuova modalità a tempo limitato, investigando tra i file di gioco: la modalità è denominata “Arsenic” e sembra riconducibile alla modalità Infetto, con l’aggiunta, però, di alcune abilità speciali. La modalità Infetto, nel corso degli anni, è diventata famosa grazie a titoli come Halo e Call of Duty, ed è stata ricreata in seguito anche in altri giochi. Sostanzialmente, questa modalità vede scontrarsi due squadre, una di giocatori umani e l’altra di giocatori infetti; l’obiettivo della modalità è, quindi, sopravvivere all’attacco degli Infetti da parte dei giocatori umani, mentre gli infetti hanno il compito di eliminare l’intera squadra avversaria.

New Playlist got added ''Arsenic'' Looks like an infection LTM with abilities such as ''Growl'', ''Double Jump'' and more. pic.twitter.com/l7J1YXl0Aj — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) April 15, 2020

Probabilmente, questa modalità verrà inserita all’interno di Fortnite Salva il Mondo, basandosi sulle citazioni trapelate dai file di gioco. Le citazioni, inoltre, contengono anche delle istruzioni su come giocare indirizzate sia ai sopravvissuti, sia agli infetti; tuttavia, non è chiaro come funzioneranno le abilità, ma, considerando che la mappa di Fortnite è molto estesa, la modalità Infetto potrebbe limitare il numero massimo di giocatori presenti in lobby, o ancora, aumentare la velocità con cui si propaga la tempesta.

Di recente, sono stati apportati molti cambiamenti al mondo di Fortnite, grazie anche al feedback della community, che ha espresso la sua frustrazione sullo stato attuale del gioco, troppo incentrato alla competizione e quasi privo del divertimento di un tempo, ma l’aggiunta della modalità Infetto all’interno del gioco sarà un passo verso la giusta direzione per il popolare battle royale.