Fortnite: le modalità di trasporto a confronto

Epic Games ha recentemente introdotto la modalità di trasporto a nuoto all'interno di Fortnite Capitolo 2, e sono state messe a confronto le varie velocità.

Abbiamo assistito ormai da giorni, a seguito dell’evento La Fine (seguito da ben 7 milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo), all’introduzione da parte di Epic Games del Capitolo 2 di Fortnite, che rappresenta a tutti gli effetti la Stagione 11 del gioco. Il Capitolo 2 porta con sè tanti nuovi contenuti, una nuova mappa con ben 13 nuove locations e anche una modalità di trasporto, per muoversi più velocemente nel mondo di gioco: il nuoto.

Epic Games ha infatti stravolto completamente il sistema di trasporti con l’avvento di Fortnite Capitolo 2, . Ciò ha portato ovviamente ad impiegare molto più tempo per attraversare completamente la nuova mappa di gioco rispetto al passato, anche se questa non è necessariamente una cosa negativa.

Epic Games introdurrà senz’ombra di dubbio nuove modalità di trasporto nel corso dei prossimi aggiornamenti, ma al momento ci si può spostare all’interno del mondo di gioco a piedi, nuotando o a bordo di un motoscafo, che potrà trasportare fino ad un massimo di 4 persone.

Nelle ultime ore sono stati messi a confronto i vari metodi di trasporto, andando a confrontare le velocità di ognuno: sia a piedi che in acqua ferma, la velocità è praticamente identica, fissa a 5.48 metri al secondo. la velocità del motoscafo, di contro, supera di quasi tre volte le altre due, con 13.36 metri al secondo. Attendiamo dunque i prossimi mesi, per conoscere quali mezzi di trasporto introdurrà Epic Games per muoversi più efficacemente nel mondo di gioco.