Fortnite: ecco il monumento dedicato a Black Panther

Fortnite Stagione 4 continua ad aggiornarsi e includere nuovi luoghi ed eroi Marvel. Come scoperto da molteplici giocatori in queste ore, all’interno del battle royale è stato incluso un nuovo monumento dedicato a Black Panther (Pantera Nera, se preferite).

Ovviamente è molto facile collegare il nuovo luogo di Fortnite Stagione 4 come un omaggio a Chadwick Boseman, l’attore che ha interpretato Black Panther negli ultimi film Marvel Disney. Non è però così, infatti come afferma un portavoce di Epic “il monumento introdotto questa mattina è parte di una linea narrativa precedentemente pianificata per Capitolo 2 Stagione 4.”

Il portavoce afferma comunque che “come il resto del mondo, siamo incredibilmente rattristati dalla scomparsa dell’attore Chadwick Boseman.”.

Il nuovo luogo è di grandi dimensioni, è circondato (sia nella mappa che in-game) da un cerchio luminoso e ha una propria musica ambientale. Si tratta di un lavoro di qualità che sarà apprezzato dai fan e che, involontariamente, è divenuto un degno tributo a un grande attore.

La mappa di Fortnite Stagione 4 è in continua mutazione e ci aspettiamo che verranno introdotti altri luoghi di questo tipo, dedicati a molteplici eroi e super-cattivi Marvel. Attualmente ce se sono molteplici già disponibili, con relative skin e varianti.

La trama di questa stagione è legata all’arrivo di Galactus, il Divoratore di Mondi, pronto a distruggere l’Isola di Fortnite: ovviamente gli eroi sono arrivati per fermarlo e siamo certi che la mappa non sarà completamente distrutta (è un po’ troppo presto per un Capitolo 3), ma è possibile che con il passaggio alla Stagione 5 ci siano grandi modifiche, conseguenze dei danni di Galactus.

Per ora, però, dobbiamo solo preoccuparti del monumento di Black Panther. Diteci, cosa ne pensate? Vi piace?

