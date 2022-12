Il terzo capitolo di Fortnite si è concluso solo da poche ore e sono già in arrivo moltissime novità legate ai contenuti in arrivo per il titolo. Abbiamo visto di recente che Epic ha deciso di rivoluzionare il comparto grafico del gioco, grazie all’utilizzo di Unreal Engine 5.1. Grazie a questa nuova versione del motore grafico, il comparto tecnico del gioco si arricchisce di nuove possibilità che saranno senz’altro sfruttate con i nuovi crossover.

Proprio nell’ultimo trailer, infatti, Epic Games ha mostrato quali saranno alcuni dei prossimi personaggi a entrare su Fortnite in occasione del nuovo capitolo. Tra questi, troviamo Deku, protagonista dell’amata serie anime My Hero Academia. Nel video, infatti, possiamo vederlo scagliare il potente One For All contro un edificio fino a raderlo al suolo totalmente. Questo, tuttavia, è solo uno dei crossover che troveremo durante il quarto capitolo del celebre battle royale.

Nello stesso trailer di presentazione del quarto capitolo, infatti, vediamo molti altri volti noti che andranno ad arricchire i personaggi giocabili in Fortnite. Tra questi, riconosciamo subito Geralt di Rivia, protagonista della serie The Witcher (trovate il terzo capitolo su Amazon), Doom Slayer della saga di DOOM, MrBeast e molti altri. I personaggi sono mostrati in diverse ambientazioni, intenti a sfoggiare le proprie abilità per sopravvivere a scontri adrenalinici alternati da moto da cross e precisi colpi da cecchino.

Il quarto capitolo di Fortnite è dunque sulla linea di partenza e i nuovi crossover sono pronti a entrare in gioco. Come sempre, questo nuovo periodo del titolo sarà diviso in stagioni, all’interno delle quali saranno resi disponibili i personaggi mostrati nel trailer. Per avere maggiori informazioni, potete consultare il sito ufficiale in cui troverete tutti i dettagli di questo nuovo capitolo. Tra questi, sono incluse le nuove aree di mappa, nuove armi, moto da cross e sistemi di progressione.