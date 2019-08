Fortnite, Myth attacca la filosofia alla base del titolo

Come ben saprete se masticate un minimo l’argomento le ultime settimane di Fortnite, il celebre battle royale di Epic Games, sono state particolarmente tumultuose. Il passaggio alla Stagione 10 del titolo non è infatti stato particolarmente indolore e, a causa soprattutto dei tanti controversi BRUTE, Epic Games si è ritrovata coperta da un ammasso di critiche.

Nonostante le numerosissime voci che chiedevano la rimozione di tale particolare meccanica, la software house ha risposto picche, pubblicando al contempo una sorta di manifesto su quella che è la filosofia alla base di Fortnite. Tale testo, che vi abbiamo riportato qua, riporta tra le altre cose tali parole: “Un altro aspetto della nostra missione è inoltre quello di offrire spettacolo e divertimento con il nostro titolo. Farlo significa trovare sempre nuovi modi per godersi l’esperienza di gioco. I BRUTE sono stati aggiunti all’inizio della Stagione 10 con tale obiettivo in mente.”

I dont even know what to say about the most recent post EPIC made.

I dont want items in the game just for the sake of keeping things "fresh". I'm not a game dev, but I'm not sure if turning out content that's unproductive is a good plan for the long term. 😕

— Myth (@TSM_Myth) August 15, 2019