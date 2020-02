Fortnite Stagione 1: i calciatori arrivano nel negozio di oggi

Sono giorni pieni per i fan del battle royale di Epic Games: la stagione 2 è alle porte e stanno spuntando in rete i primi teaser. Ricordiamo infatti che il 20 febbraio 2020 potremo finalmente scoprire quali novità ci attendono: per ora sappiamo solo che il tema portante sarà l’oro, ma purtroppo tutto il resto è ancora soggetto di dibattito. Come impegnare queste giornate di attesa? Con qualche partita a Fortnite indossando qualche skin che non siamo riusciti a recuperare in passato, come quelle dei calciatori.

Il negozio di oggi, 18 febbraio 2020, di Fortnite Stagione 1 propone molte skin dei calciatori, ma anche altre come Regina dei Ghiacci che, probabilmente, sparirà per un po’ di tempo con l’arrivo della primavera. Ci sono come sempre emote e balletti. Ovviamente ogni elemento ha un prezzo diverso a seconda della rarità.

Vediamo quindi assieme quali sono i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, 18 febbraio 2020, e il relativo prezzo:

La regina dei ghiacci (Costume) – 2000 V-buck

Soldato delle profondità (Costume) – 1200 V-buck

Giada Rossa (Costume) – 800 V-buck

Ombra Ammantata (Costume) – 1500 V-buck

Versa (Costume) – 1500 V-buck

Movimenti eleganti (Emote) – 800 V-buck

Ascia da battaglia (Strumento raccolta) – 800 V-buck

Billy Rimbalzello (Emote) – 500 V-buck

Assapora la vittoria (Emote) – 500 V-buck

Skin dei calciatori (Costume) – 1200 V-buck l’una

Rimbalzi (Emote) – 500 V-buck

Cartellino rosso (Emote) – 200 V-buck

Tacchetto Elite (Strumento raccolta) – 500 V-buck

Vuvuzela (Strumento raccolta) – 800 V-buck

Goleada (Deltaplano) – 500 V-buck

Trombetta (Emote) – 200 V-buck

La Regina dei Ghiacci, come potete vedere, costa ben 2.000 V-Buck, ovvero circa 20 euro: si tratta dopotutto di una skin leggendaria e il prezzo non può non essere alto. Ovviamente, potete recuperare un po’ di V-Buck anche giocando, tramite il Pass Battaglia (sia gratuito che a pagamento).