Fortnite, per Ninja utilizzare un controller è come imbrogliare

Continuano le critiche di Ninja contro il battle royale di Epic Games, con le particolarmente caustiche uscite del celebre streamer su Fortnite che sono ormai all’ordine del giorno. Il famoso player di Fortnite è infatti conosciuto anche per i suoi numerosi sfoghi durante le live, che si rivelano spesso e volentieri decisamente sopra le righe. A render il tutto ancor più interessante sono poi gli sfoghi su Twitter, che spesso accendono anche forti dibattiti. Il celebre social, del resto, è oramai diventato il mezzo perfetto per indirizzare critiche verso Epic Games, la software house dietro Fortinite.

Nella sua ultima polemica, risalente al 3 aprile, Ninja indirizza ancora la sua rabbia verso Epic Games, asserendo che usare il controller su Fortnite equivalga ad usare l’aimbot e, quindi, a barare. Ninja ha deciso di puntare il dito proprio contro il tanto controverso sistema di mira assistita, che è un vantaggio peculiare dei giocatori su console.

Just played with a controller on pc for the second time in two days. I have competed in several games at a competing level on both controller and mouse and keyboard.

You cannot tell me that with 100% strength aim assist and linear settings that using a controller isn’t aimbot

— Ninja (@Ninja) April 3, 2020