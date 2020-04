Fortnite, Ninja propone delle soluzioni per bilanciare la minigun e i fucili di precisione

Il mondo di Fortnite ha ormai preso due strade totalmente diverse, da qualche Stagione fino ad oggi: una strada che punta al mondo delle competizioni, l’altra al mondo dei casual gamers. Dietro, oltretutto, c’è una lunga storia riguardo alcuni oggetti che vengono considerati totalmente bilanciati nelle partite, mentre nelle partite competitive i medesimi vengono considerati come troppo potenti. Epic Games ha da poco iniziato a riconoscere che i due mondi sono totalmente differenti, escludendo i trampolini di lancio e i Choppa dalle partite competitive, e depotenziando il C4 a una sola unità per slot.

I giocatori competitivi di Fortnite hanno sempre chiesto di avere un tipo di loot diverso dalle partite pubbliche già da tempo, ed Epic ha finalmente deciso di accontentare le richieste. Ci sono, tuttavia, ancora due potentissimi killer nelle partite competitive; la minigun e il fucile di precisione pesante. Nelle recenti partite FNCS Duo, ci sono stati diversi giocatori che avevano nel loro inventario due fucili di precisione pesanti e una minigun, in modo tale da distruggere rapidamente due muri con i cecchini o crivellare di colpi gli avversari con la minigun.

Making the minigun take up two slots and the heavy sniper taking up two slots would be a pretty healthy balance. Having a player Minigun your builds till he hits you a couple times then heavy snipe into your box is not very fun or balanced. Just a thought, what u think? — Ninja (@Ninja) March 30, 2020

Diversi player hanno chiesto la rimozione delle due armi, almeno nel comparto competitivo del titolo. Lo streamer Ninja, in merito, ha proposto una soluzione per diminuire l’impatto delle armi nelle partite competitive e non solo. “Aumentare lo spazio occupato dalla minigun e dal cecchino pesante a due slot renderebbe le armi piuttosto bilanciate. Essere uccisi da un giocatore che con la minigun distrugge dapprima le nostre costruzioni per poi essere sparati da un cecchino pesante è piuttosto frustrante, non trovate?” è quanto ha espresso in un tweet il pro player, sebbene egli non sia il primo a suggerire un cambiamento simile.

L’introduzione del Bazooka a Bende, ad esempio, è stata una grande novità in Fortnite, poichè è il primo item del gioco ad occupare due slot. Se questi cambiamenti venissero applicati alle due armi, ne verrebbe ridotto il loro potere di sparare quasi alla cieca. Ovviamente, un cambiamento del genere dovrebbe essere destinato solo alle partite competitive, poichè le classiche partite pubbliche non vengono prese seriamente come le prime, e d’altronde perdere nelle partite pubbliche non rappresenta chissà quale grande sconfitta.