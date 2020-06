Fortnite, Ninja critica e consiglia Epic Games: “Voglio la stagione 3”

A quanto pare la Stagione 2 di Fortnite non sta particolarmente piacendo ai giocatori e ai professionisti del gioco Epic Games. Nel corso di queste ultime settimane abbiamo visto una serie di lamentele sul battle royale più giocato al mondo, lamentele dettate da un gameplay troppo diverso rispetto a diverso tempo fa.

Anche gli streamer sono ovviamente in attesa dell’arrivo della Stagione 3, tanto che il famoso influencer ed ex pro gamer, Ninja, ha voluto rivolgersi direttamente all’azienda chiedendo e desiderando la nuova Stagione. Nello specifico, Tyler Blevins ha detto “Niente nuove armi e abbiamo giocato questa roba – per non dire altro – per quasi un anno. Voglio soltanto la nuova Stagione, voglio più varietà”.

Image Credit: Twitter - @Ninja

Per molti giocatori assidui, Fortnite sta perdendo il suo classico divertimento, nonostante per Ninja sia ancora parecchio divertente. Tutto questo potrebbe essere generato dalla”frustrazione” derivata da una Stagione 2 piuttosto longeva, in parte causato dalle problematiche relative all’epidemia, che ne hanno rallentato gli aggiornamenti.

Tyler ha quindi criticato Epic Games per la lentezza e le problematiche del gioco, ma ha anche chiarito che è convinto in positivo del futuro del gioco: “Fortnite tornerà davvero al suo antico splendore, forse stanno solo aspettando il momento giusto” Oltre le critiche, quindi, Ninja ha ribadito che non è facile per gli sviluppatori, c’è bisogno di tempo e ormai gli sviluppatori cercano di raddoppiare la durata delle stagioni dimezzando i contenuti.

Detto ciò, voi che cosa ne pensate? State giocando ancora a Fortnite? Credete che Tyler “Ninja” Blevins abbia ragione? È vero che gli aggiornamento nel corso di questo ultimo anno si sono sensibilmente ridotti, con poche aggiunti e poche novità, ma è anche vero che Epic Games sta affrontando un periodo decisamente difficile tra l’epidemia è le situazioni in USA. La Stagione 3 è finalmente prevista per il 17 giugno, dopo diversi rimandi. Staremo a vedere se Ninja avrà ancora da ridire durante il nuovo aggiornamento.