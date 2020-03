Fortnite: Ninja trova il gioco noioso? Ecco la sua proposta

Nonostante i tre anni già passati dall’uscita di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games rimane comunque fra i videogiochi più popolari e giocati del suo genere. Gli sviluppatori hanno l’arduo compito di ideare e introdurre costantemente nuove funzionalità per continuare a intrattenere i videogiocatori. A quanto pare però il noto ex-streamer di Twitch, Tyler “Ninja” Blevins, non è soddisfatto dei cambiamenti che il gioco ha subito negli anni, alcuni dei quali reputa noiosi.

In una recente live su Mixer, Ninja assieme a SypherPK esprime le proprie perplessità sulla mancanza di nuovi contenuti interessanti. I due streamer affermano di non divertirsi più come agli albori del gioco e suggeriscono quale cambiamento possa rendere Fortnite emozionante come un tempo.

Qui per voi abbiamo riportato la conversazione fra i due streamer:

Ninja: Vorrei giocare a Fortnite ma non è piacevole in questo stato. Le partite in solitaria sono solo nella medie.

…

SypherPK: Non ci sono contenuti, siamo tornati a non averne. Ogni settimana spero in qualcosa di nuovo e interessante nel gioco, qualcosa che sia ancora emozionante.

Ninja: Certo, quello era uno dei suoi punti forti. Fu uno degli aspetti che attirò così tante persone all’inizio. Era così divertente. Tutti ne parlavano. Ogni giorno c’era qualcosa di nuovo, aggiungevano sempre nuovi contenuti.

…

Ninja: Sono giunto alla conclusione che deve essere reintrodotta la vecchia mappa… Ma ciò non accadrà. Probabilmente ci hanno speso moltissimo tempo e denaro per progettarla e programmarla.



…

Ninja: Mi annoio perché non c’è niente di nuovo. Diciamolo, hanno aggiunto l’agenzia ed era effettivamente divertente… Ma ora tutti sanno dove vogliono atterrare. Il 75% dei giocatori muore nei primi quattro minuti e non c’è altro di nuovo. Non ci sono nuove armi, non ci sono nuovi oggetti interessanti, non ci sono potenziali trickshot, e hanno aggiunto un elicottero che in pratica non fa nulla se non volare e farti sentire una canzone; inoltre non puoi saltare fuori e riposizionarlo dove ti pare. Non reintrodurranno i vecchi oggetti…



Voi cosa ne pensate delle parole Ninja? Condividete il suo pensiero? Fatecelo sapere nei commenti.