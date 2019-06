Fortnite: Ninja e PewDiePie saranno insieme al Friday Fortnite

Fortnite accoglierà presto un evento chiamato "Friday Fortnite": ospiti speciali saranno Ninja e PewDiePie, che giocheranno in coppia.

Il Friday Fortnite ha rischiato di essere interrotto a causa di una disputa legale, ma è riuscito a salvarsi e a ritornare in tempo per questa settimana: venerdì 7 giugno il torneo avrà nuovamente luogo e potrò vantare due ospiti di alto livello. Parliamo dei famosi streamer Ninja e PewDiePie.

L’evento è organizzato da Keemstar, in collaborazione con UMG: le società sono riuscite ad accaparrarsi Ninja e PewDiePie e a far ripartire l’evento che è stato fermo a causa della volontà di Epic di dare maggiore visibilità al Summer Skirmish di Fortnite. I due invitati giocheranno in coppia contro Ceeday e NoahsNoash.

Fortnite, come sempre, è motore di grandi eventi e, con essi, si muovono i grandi nomi di Twitch e YouTube. Il gioco di Epic Games ha da alcune settimane raggiunto la stagione 9 e, mentre tutti attendiamo l’aggiornamento 9.20 (del quale qualcosa è già emerso), i giocatori del battle royale vanno costantemente a caccia dei Fortbyte. Sappiamo inoltre che a Picco Polare sta accadendo qualcosa di strano: chissà quando potremo scoprire cosa si cela dietro il ghiaccio.

Diteci, siete appassionati di Fortnite? Seguite regolarmente la scena competitiva e quella degli streamer come PewDiePie e Ninja? Come ben sappiamo, queste figure spesso fanno notizia per i propri atteggiamenti e le proprie forti opinioni, come accaduto recentemente con Dr. Disrespect.