Fortnite: Ninja spiega perchè molti streamer odiano il gioco Epic Games

Ormai la fama del noto Battle Royale creato da Epic Games è innegabile. In poco più di 2 anni Fortnite è riuscito a diventare un vero fenomeno di massa, cambiando per sempre il panorama videoludico. Tuttavia con l’acquisizione di una fama sempre più maggiore, svariati giocatori hanno iniziato a trovare motivi per disprezzare il gioco. Anche moltissimi streamer, che prima stavano dalla parte del prodotto Epic, oggi si trovano schierati contro il Battle Royale in questione.

Tra le figure più influenti di questo panorama (diventato famoso proprio grazie al Battle Royale) a dominare è Tyler Blevins (Ninja). Il noto streamer, pur non dedicandosi esclusivamente al titolo Epic, ogni tanto ritorna a parlare dell’argomento Fortnite. Proprio per questo motivo Ninja ha cercato di “spiegare” perché molti dei suoi colleghi vorrebbero vedere il famoso Battle Royale morire una volta per tutte. La ragione più ovvia sarebbe dovuta alla fama generale del gioco ed al fatto che sempre più persone “inondano” le varie piattaforme di streaming con dirette dedicate a Fortnite.

“Secondo una mia teoria, la gente odia Fortnite perché ormai è un prodotto estremamente popolare. Proprio per colpa di questa fama tantissime persone tendono a sfruttare il prodotto Epic Games per acquisire la propria fama online. Il desiderio di vedere questo videogioco morire deriva dalla voglia di vedere “esplodere” un altro gioco potenzialmente in grado di offrire nuovi spazi a certi streamer.”

“La scusa più frequente è ormai: Sono bravo ma nessuno mi segue! È tutta colpa di Fortnite! Fortnite fa schifo!”, ecco le parole di Ninja. Ovviamente vedere un declino totale del prodotto Epic Games è alquanto improbabile (per non dire impossibile). Per quanto si possa odiare Fortnite, ormai il gioco è riuscito a trovarsi il proprio spazio prendendo una posizione salda nel mercato videoludico (odierno e futuro).