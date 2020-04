Fortnite: Ninja viene attaccato anche da un TikToker, è guerra sulla mira assistita

È da molto tempo che ormai il famoso player di Fortnite Tyler “Ninja” Blevins fa polemica sull’utilizzo dei controller. Questa critica è appoggiata anche da altri numerosi streamer che puntano il dito principalmente contro il tanto controverso sistema di mira assistita. Un altro chiaro esempio è sicuramente Tfue, il quale ha recentemente spiegato perché si rifiuta di utilizzare il controller per giocare a Fortnite.

Tutte queste critiche sembrano non siano state digerite da un TikToker che tramite un video ha palesato la sua totale contrarietà rispetto a quanto si dice sulla mira assistita. Inoltre, sempre secondo il ragazzo, Ninja non farebbe altro che lamentarsi continuamente intasando le mail principali di Epic Games con le sue indicazioni su cosa fare per migliorare il gioco. Il video in questione è stato successivamente rimosso e attualmente non sembrerebbe essere più reperibile in rete.

Secondo Ninja come tanti altri streamer che devono il loro successo a Fortnite, giocare con un controller garantisce una maggiore precisione grazie alla presenza della mira assistita. Altro vantaggio può essere considerato il cosiddetto “enemy tracking”, che ci consente di vedere il movimento dei nemici dietro le costruzioni.

Il problema in questione sembrerebbe talmente fastidioso da spingere molti celebri streamer a lasciare Fortnite almeno fino a quando Epic Games non decida di intervenire su questa “criticità”. Recentemente tramite un tweet, il pro player ha dichiarato di aver effettuato un test utilizzando un controller e di non aver riscontrato alcuna differenza tra la mira assistita e chi usa l’aimbot.

E voi cosa ne pensate dell’utilizzo del controller su Fortnite? La mira assistita è davvero così determinante come afferma Ninja? Fateci sapere la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Inoltre, vi invitiamo come sempre a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le prossime notizie sul mondo del battle royale di Epic Games.