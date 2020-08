Fortnite non funziona: il battle royale è offline, update 13.40 in arrivo

È stata una lunga attesa, ma finalmente sta per arrivare: l’update 13.40 di Fortnite, il battle royale di Epic Games, è ormai alle porte. Perché questo aggiornamento in particolare è importante? Perché si tratta del “Joy Ride”, patch che si occuperò di introdurre molte più novità del solito e, tra le varie, anche le automobili, che danno nome all’update 13.40. Per questo motivo, Fortnite non funzionerà: il battle royale sarà offline a partire dalle 10.00 di questa mattina, mercoledì 5 agosto 2020.

L’annuncio è arrivato come sempre tramite la pagina Twitter ufficiale di Fortnite Status, che si occupa di segnalare i momenti in cui Fortnite non funziona: il battle royale sarà offline per un tempo per ora non definito, ma probabilmente in circa un paio di ore tutto tornerà alla normalità e potrete trovare tutte le novità dell’update 13.40 ad attendervi all’interno dell’isola di Fortnite.

A new game update races around the corner. 🚦 Fortnite v13.40, the Joy Ride Update, drives in tomorrow, August 5. Downtime begins at 4 AM ET (08:00 UTC). pic.twitter.com/bkDb9Ufnj8 — Fortnite Status (@FortniteStatus) August 4, 2020

Quali saranno queste novità? Come detto, già sappiamo che ci saranno le automobili, un nuovo mezzo. Per ora sono state confermate tre varianti, note come Whiplash, Mudflap e Islander Prevalent in inglese. Un leak, però, ha mostrato che non si tratta delle uniche in arrivo: è probabile che Epic Games abbia intenzione di supportare questa novità sul lungo periodo; potremo saperne di più nella tarda mattinata, quando gli sviluppatori rilasceranno la lista dei cambiamenti.

Fortnite sarà offline fra non molto, quindi vi consigliamo di finire le vostre partite il prima possibile. Per ora non possiamo fare altro se non attendere l’arrivo dell’update 13.40 e che il battle royale torni a funzionare in modo corretto. La patch, infine, potrebbe anche correggere un enorme glitch che permette di vincere ogni partita.

