Fortnite: non usate questa emote, cancella i vostri oggetti, attenti!

Dopo lunga attesa, con l’inizio di ottobre, abbiamo finalmente potuto interpretare la parte di Wolverine all’interno di Fortnite Stagione 4. Abbiamo dovuto trovare e uccidere l’eroe Marvel, per poterne indossare la skin e per utilizzarne l’emote dedicata. Purtroppo, c’è un grosso problema: questa emote cancella i vostri oggetti, fate attenzione!

Prima che possiate pensare che si tratta solo di un rumor di Reddit, vi confermiamo che è un problema riconosciuto da Epic Games stessa. Lo sviluppatore, tramite l’account ufficiale Fortnite Status su Twitter, ha segnalato la questione. L’emote di Wolverine, come potete leggere qui sotto, può cancellare una delle armi in vostro possesso nella modalità Fortnite Salva il Mondo.

Epic ci suggerisce di “non usare l’emote per il momento. Daremo più informazioni sui risarcimenti dedicati agli oggetti nel prossimo futuro.”

We’re aware of an issue where using Wolverine’s Built-In Emote in Save The World may delete a weapon from the player’s inventory.

Please do not use the emote in this mode for now. We will provide more information on compensation for lost items in the near future. pic.twitter.com/mSAKSIZO6I

— Fortnite Status (@FortniteStatus) October 1, 2020